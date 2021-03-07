Модель надела юбку с огромными разрезами до пояса, глядя на которые фанаты заметили пикантную деталь

Модель с ником xojem_ отважилась на смелый эксперимент и снялась в откровенном наряде для бренда Fashion Nova. Девушка надела чёрный комплект, состоящий из топа, обнажавшего живот, и юбки с разрезами, доходящими до пояса.

Фото © Instagram / fashionnova

Образ девушка дополнила маленькой сумочкой, туфлями на шпильке, серьгами в виде колец и цепочками на шее. Брюнетка игриво крутила в пальцах прядь волос, устремив вдаль рассеянный взгляд.

Фото © Instagram / xojem_

Кадр появился и в "Инстаграме" самого бренда, и на странице у модели, и пользователи отметили один факт. На девушке не оказалось нижнего белья. Скреплённые шнурками разрезы были настолько глубокими, что брюнетке пришлось отказаться от лишней одежды.

Фото © Instagram / xojem_

Однако юзеров нисколько не смутил подобный нюанс. Они принялись делать девушке комплименты, отмечая, что данный наряд идеально подчёркивает её роскошные формы.

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Стоит отметить, что это не первый опыт работы брюнетки с Fashion Nova — красавица нередко предстаёт в их одежде. Своими соблазнительными формами модель xojem_ привлекла 389 тыс. подписчиков. Девушка балует их откровенными кадрами в бикини разных брендов и обтягивающих нарядах, делая акцент на контрасте между талией и бёдрами.

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