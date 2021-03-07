Модель надела юбку с огромными разрезами до пояса, глядя на которые фанаты заметили пикантную деталь
Наряд девушки не остался незамеченным.
Модель с ником xojem_ отважилась на смелый эксперимент и снялась в откровенном наряде для бренда Fashion Nova. Девушка надела чёрный комплект, состоящий из топа, обнажавшего живот, и юбки с разрезами, доходящими до пояса.
Образ девушка дополнила маленькой сумочкой, туфлями на шпильке, серьгами в виде колец и цепочками на шее. Брюнетка игриво крутила в пальцах прядь волос, устремив вдаль рассеянный взгляд.
Кадр появился и в "Инстаграме" самого бренда, и на странице у модели, и пользователи отметили один факт. На девушке не оказалось нижнего белья. Скреплённые шнурками разрезы были настолько глубокими, что брюнетке пришлось отказаться от лишней одежды.
Однако юзеров нисколько не смутил подобный нюанс. Они принялись делать девушке комплименты, отмечая, что данный наряд идеально подчёркивает её роскошные формы.
Такой милый наряд
Вау, как красиво
Ты так хорошо выглядишь в этом наряде
Стоит отметить, что это не первый опыт работы брюнетки с Fashion Nova — красавица нередко предстаёт в их одежде. Своими соблазнительными формами модель xojem_ привлекла 389 тыс. подписчиков. Девушка балует их откровенными кадрами в бикини разных брендов и обтягивающих нарядах, делая акцент на контрасте между талией и бёдрами.
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