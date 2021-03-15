Маск стал официальным "технокоролём" Tesla

Должность генерального директора компании Tesla Илона Маска теперь официально называется "технокороль" (Technoking of Tesla). Об этом говорится в отчёте организации, который руководство подало в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Стоит отметить, что изменениям подверглась и должность финансового директора компании. Теперь Зак Киркхорн, который занимает этот пост, стал мастером монет (Master of Coin).

"С 15 марта 2021 года титулы Илона Маска и Зака ​​Киркхорна изменены на Technoking of Tesla и Master of Coin соответственно. Илон и Зак также сохранят свои должности главного исполнительного директора и финансового директора", — говорится в тексте отчёта.

Ранее Лайф рассказывал, что Илон Маск за сутки стал богаче на рекордные $25 миллиардов, однако по-прежнему остался вторым в рейтинге богатейших людей планеты.

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