"Уложил в кровать и отпаивал пивом": Стало известно, как муж "лечил" Легкоступову после рокового падения в ванной

Друг супруга певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова и его коллега по яхтингу рассказал, что, когда исполнительница хита "Ягода-малина" была ещё в коме, Фирсов в деталях поделился с ним информацией о падении певицы.

"Юра сам мне рассказал о её падении в ванной комнате. Он говорил, что она тогда сильно головой ударилась. Он испугался, но сам был пьян. Дословно он сказал так: "Я уложил её в кровать и стал отпаивать пивом". Он говорил, что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот", — приводит слова собеседника КП.

Мужчина уточнил, что Фирсов, вероятно, не отдавал себе отчёта в своих действиях и не думал, что вредит жене. Из-за того что пара находилась в запое несколько дней, он также постеснялся звонить в скорую, детям певицы или своему приятелю.

После этой истории они с Фирсовым перестали общаться. Мужчина сразу хотел идти в Следственный комитет и рассказать о том, что ему известно, однако решил подождать, пока его вызовут, только этого так и не случилось.

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