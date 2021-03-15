"Уложил в кровать и отпаивал пивом": Стало известно, как муж "лечил" Легкоступову после рокового падения в ванной
Эти данные могут пригодиться Следственному комитету.
Фото © Instagram / Юрий Фирсов
Друг супруга певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова и его коллега по яхтингу рассказал, что, когда исполнительница хита "Ягода-малина" была ещё в коме, Фирсов в деталях поделился с ним информацией о падении певицы.
"Юра сам мне рассказал о её падении в ванной комнате. Он говорил, что она тогда сильно головой ударилась. Он испугался, но сам был пьян. Дословно он сказал так: "Я уложил её в кровать и стал отпаивать пивом". Он говорил, что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот", — приводит слова собеседника КП.
Мужчина уточнил, что Фирсов, вероятно, не отдавал себе отчёта в своих действиях и не думал, что вредит жене. Из-за того что пара находилась в запое несколько дней, он также постеснялся звонить в скорую, детям певицы или своему приятелю.
После этой истории они с Фирсовым перестали общаться. Мужчина сразу хотел идти в Следственный комитет и рассказать о том, что ему известно, однако решил подождать, пока его вызовут, только этого так и не случилось.
Напомним, летом 2020 года Валентина Легкоступова попала в больницу с черепно-мозговой травмой, которая спровоцировала отёк мозга. Вскоре певица впала в кому, врачи провели срочную операцию и подключили её к аппарату ИВЛ. За это время её муж Юрий Фирсов, которого тоже доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, когда упала в ванной. 14 августа спустя несколько дней комы она умерла.
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