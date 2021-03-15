"Своеобразная ответка Украине": Эксперты объяснили визит китайской делегации в Крым

Визит делегации Китая в Крым связан с бизнес-скандалом вокруг завода "Мотор Сич" и является своеобразным ответным ударом Украине. Таким мнением поделился руководитель изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с URA.ru.

"Визит китайской делегации в Крым — своеобразная ответка Украине по заводу "Мотор Сич". Это определённый шаг навстречу в деле признания Крыма частью России. Но у Китая есть свои интересы. Вряд ли Китай очень быстро признает Крым частью РФ. А если и сделает, то потребует от России определённых уступок в международных отношениях", — отметил историк.

Он подчеркнул, что китайские туристы ездили в Крым и до того, как полуостров вошёл в состав России, и после. В свою очередь экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв отметил, что пока рано делать выводы о том, какую сторону займёт Пекин. Он обратил внимание, что власти КНР всегда осторожно и продуманно выстраивают внешнюю политику.

Напомним, ранее в Верховной раде заявили, что Китай меняет свою позицию по Крыму в сторону признания полуострова российской территорией на фоне скандала с санкциями Киева против инвесторов, намеревавшихся купить украинское предприятие "Мотор Сич". Депутат Вадим Рабинович сообщил, что КНР направила в российский регион делегацию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнёрских отношений". Пекин намерен серьёзно инвестировать в курортный бизнес на полуострове, отметил парламентарий.

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