Скандалист Денисов: Просто ненавижу "Спартак", но хотел перейти туда, чтобы обыграть "Зенит"
Известный в прошлом футболист Игорь Денисов дал интервью, в котором рассказал о ссоре с петербургским клубом.
Фото © ITAR-TASS / Шамуков Руслан
Бывший футболист Игорь Денисов признался, что хотел перейти в московский "Спартак", чтобы отомстить "Зениту".
"Во время ссоры с "Зенитом" мне звонил Валерий Карпин. Я ему тогда ответил: "Честно скажу, я ненавижу ваш "Спартак". Просто ненавижу". У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема. Но я сказал, что готов перейти в "Спартак" для того, чтобы обыграть "Зенит", — приводит слова Денисова СЭ. — То ли я себя до такой ручки довёл, то ли "Зенит"... Переход должен был состояться, но меня туда не пустили. Видимо, когда это дошло до верхушки, меня вернули обратно в команду. Ну а дальше уже не хотелось".
Денисов также отметил, что если бы он перешёл в "Спартак", то это был бы грандиозный скандал.
"У меня контракт на руках был. Я тогда сидел в дубле два месяца, был готов идти в "Спартак". Мне нравится Карпин как человек, с ним вообще нет проблем. Мы с ним тогда полаялись на скамейке запасных, но потом созвонились, пообщались. Он вообще импонирует мне как человек. Готов был к нему приехать, но не вышло. Представляю, как отреагировали бы фанаты "Зенита". Ситуация была бы, как у Быстрова, только ещё громче", — пояснил он.
Напомним, что Денисов в разные годы играл за "Зенит", "Анжи", "Динамо" и "Локомотив". Считается одним из самых скандальных российских футболистов.
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