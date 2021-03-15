Громкий допинг-скандал в российском футболе: ФИФА пытается докопаться до дела 8-летней давности

Как гром среди ясного неба обрушился допинговый скандал на российский футбол. В РФС пришло письмо от Международной федерации футбола (ФИФА), где сообщается, что в организме известного нападающего Владимира Обухова были найдены следы метандиенона. Правда, было это в 2013 году, когда он, будучи игроком московского "Спартака", выступал на правах аренды за столичное "Торпедо". Допинг-проба якобы дала положительный результат во время его нахождения в молодёжной сборной, но Московская антидопинговая лаборатория уничтожила все данные. И теперь игроку "Ростова" грозит дисквалификация.

Российский футбольный союз подтвердил, что им действительно пришло письмо из ФИФА, но в деле появилось ещё два подозреваемых.

Мы получили из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идёт об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу РФС

Спортивные СМИ сразу же назвали имена новых фигурантов. Это защитник Иван Князев и вратарь Дарья Мещерякова. Интересно, что Обухов с Князевым в 2013 году вместе выступали за московское "Торпедо".

Бывший врач "Торпедо" Владимир Аловский заявил, что Обухов позвонил ему с обвинениями.

— Я не помню Обухова. Князева, о котором пишут в СМИ, помню. По нему был случай, связанный с допингом, а по Обухову — нет. Прошло уже восемь лет... Обухов мне звонил, начал обвинять меня, что это я дал ему допинг. Ответил ему, что не занимаюсь допингом. В футболе они едят только стимуляторы, а не допинговые препараты. Это как кофе выпить, — приводит слова врача Metaratings.

Сам Обухов признался, что был сильно удивлён новостью об обнаруженном у него допинге.

— Это стало для меня большим шоком! Ни тогда (в 2013 году), ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции. Всю свою карьеру я внимательно относился к лекарствам, которые я употребляю. Но, к сожалению, далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему даёт доктор. Тот факт, что нас было два футболиста из "Торпедо", у обоих оказалась положительная допинг-проба, у обоих было выявлено одно и то же запрещённое вещество, конечно, наводит на определённые мысли, но я сейчас не хочу никого обвинять, — приводит слова Обухова "Чемпионат".

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что будет проведена собственная проверка.

— Обязательно будет собрана вся информация и опрошены все заинтересованные лица. Несмотря на то что речь идёт о 2013 годе, в РФС озабочены сложившейся ситуацией и примут все необходимые меры в рамках устоявшейся в российском футболе политики нулевой толерантности к любым формам нарушения антидопинговых правил. В то же время уверен, что выводы о виновности футболистов делать абсолютно преждевременно и союз окажет спортсменам всю необходимую помощь юридического и организационного порядка, — приводит слова Безуглова РФС.

Что будет теперь с футболистами?

Иван Князев большой звездой в российском футболе не стал. Воспитанник московского "Локомотива" поиграл за "Торпедо" и числился в "Урале", но за екатеринбургский клуб не провёл ни одного матча (его отдали в аренду). Дальше были латвийские команды "Рига", "Валмиера", ещё и российский "Иртыш". Сейчас Иван играет в ПФЛ за пермскую "Звезду". О Дарье Мещеряковой и вовсе очень мало информации. На сайте РФС говорится, что она вратарь и в разные годы принимала участие в юношеских сборных разных возрастов.

А вот что будет с Обуховым — самый главный вопрос. Ведь он единственный, кто выступает на высшем уровне. Футболист "Ростова" уже заручился поддержкой клуба и РФС, а также обратился к юристам за помощью. Ему грозит дисквалификация от двух до четырёх лет. В таких делах учитывается много нюансов: от того, что за вещество было обнаружено, и до того, какой это по счёту подобный случай в карьере спортсмена.

У обоих футболистов якобы нашли следы метандиенона (в народе просто "метан"). Это препарат, относящийся к анаболическим стероидам. Его применяют для увеличения мышечной массы. Обычно на нём ловят тяжелоатлетов. По кодексу 2009 года за применение "метана" с учётом первого нарушения отстраняют на два года.

Остаётся только гадать, какой вердикт за дело многолетней давности вынесут Обухову и двум другим фигурантам этого допинг-скандала. Но вместе с тем возникает и другой вопрос: кому накануне отбора на ЧМ-2022 и Евро-2020 понадобилось поднять старые и совершенно недоказанные допинг-пробы?

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