Папа римский отказался благословлять "греховные" однополые союзы
Подобные отношения не подпадают под стандартное определение брака.
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Представители сексуальных меньшинств, решившие заключить однополый союз, теперь не смогут получить благословение католического священника. Об этом сообщила Конгрегация доктрины веры в пояснении, опубликованном 15 марта. Его приводит портал Vatican News.
Такое решение в Ватикане объяснили тем, что однополые союзы не подпадают под определение брака, который существует между мужчиной и женщиной и в котором появляются дети. При этом представителей нетрадиционной сексуальной ориентации могут благословлять в церкви по отдельности, отметили там.
"Церковь Господа не перестанет благословлять своих детей, но не может благословлять грех. Может благословить грешника, признавая его частью своего мироздания", — указано в разъяснении конгрегации.
Ранее папа римский высказался в поддержку однополых браков. Глава католической церкви считает, что гомосексуалисты тоже имеют право на семью. Однако чуть позже в Ватикане оправдались за слова понтифика. Там заявили, что на самом деле в интервью Франциск подобного не говорил и переводчики якобы неправильно перевели фразу папы римского о гражданских правах однополых пар.
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