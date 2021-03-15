Папа римский отказался благословлять "греховные" однополые союзы

Представители сексуальных меньшинств, решившие заключить однополый союз, теперь не смогут получить благословение католического священника. Об этом сообщила Конгрегация доктрины веры в пояснении, опубликованном 15 марта. Его приводит портал Vatican News .

Такое решение в Ватикане объяснили тем, что однополые союзы не подпадают под определение брака, который существует между мужчиной и женщиной и в котором появляются дети. При этом представителей нетрадиционной сексуальной ориентации могут благословлять в церкви по отдельности, отметили там.