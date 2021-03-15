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Папа римский отказался благословлять "греховные" однополые союзы

Подобные отношения не подпадают под стандартное определение брака.

15 марта 2021, 14:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Представители сексуальных меньшинств, решившие заключить однополый союз, теперь не смогут получить благословение католического священника. Об этом сообщила Конгрегация доктрины веры в пояснении, опубликованном 15 марта. Его приводит портал Vatican News.

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Такое решение в Ватикане объяснили тем, что однополые союзы не подпадают под определение брака, который существует между мужчиной и женщиной и в котором появляются дети. При этом представителей нетрадиционной сексуальной ориентации могут благословлять в церкви по отдельности, отметили там.

"Церковь Господа не перестанет благословлять своих детей, но не может благословлять грех. Может благословить грешника, признавая его частью своего мироздания", — указано в разъяснении конгрегации.

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Ранее папа римский высказался в поддержку однополых браков. Глава католической церкви считает, что гомосексуалисты тоже имеют право на семью. Однако чуть позже в Ватикане оправдались за слова понтифика. Там заявили, что на самом деле в интервью Франциск подобного не говорил и переводчики якобы неправильно перевели фразу папы римского о гражданских правах однополых пар.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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