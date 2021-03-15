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Россия увеличила вложения в госбумаги США до $6,1 миллиарда

При этом крупнейшим держателем американских облигаций является Япония.

15 марта 2021, 23:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В январе этого года Россия увеличила объём вложений в государственные ценные бумаги США до 6,145 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина Штатов.

Из отчёта ведомства следует, что в конце 2020 года РФ владела американскими облигациями на сумму в 6,011 миллиарда долларов. Сейчас на долю долгосрочных ценных бумаг приходится 2,744 миллиарда долларов, а на долю краткосрочных — 3,401 миллиарда.

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Добавим, что крупнейшим держателем госбумаг Штатов является Япония с показателем 1,27 триллиона долларов. На втором месте в списке расположился Китай с облигациями на 1,09 триллиона.

Ранее сообщалось, что в 2020 году государственный долг России вырос на 39,9% — до 18,99 триллиона рублей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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