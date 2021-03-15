Латвия вслед за другими странами ЕС временно отказалась от вакцины AstraZeneca

Власти Латвии приняли решение на время отказаться от использования вакцины от коронавируса AstraZeneca. Как пояснили власти страны, основанием для этого стали "сообщения из отдельных стран ЕС о тромбоэмболии и аналогичных случаях, которые наблюдались в разное время после вакцинации".

"В целях предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, ГАЛ и Инспекция здравоохранения сегодня рекомендовали приостановить на время вакцинацию препаратом против CoViD-19 AstraZeneca", — говорится в сообщении Государственного агентства лекарств (ГАЛ).

В то же время там отметили, что пока нет достоверных данных о связи вакцинации с выявленными "серьёзными проблемами со здоровьем" у получивших прививку. Применение препарата пока приостановлено на срок до двух недель. Это мера предосторожности в ожидании новых данных о возможных побочных эффектах.

Напомним, уже более десяти стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах: тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины ранее опровергал информацию о возникновении тромбов от её применения, поскольку явных доказательств этому якобы нет.

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