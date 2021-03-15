Латвия вслед за другими странами ЕС временно отказалась от вакцины AstraZeneca
Власти республики хотят дождаться результатов проверки по факту сообщений о побочных эффектах препарата.
Фото © ТАСС / Zuma
Власти Латвии приняли решение на время отказаться от использования вакцины от коронавируса AstraZeneca. Как пояснили власти страны, основанием для этого стали "сообщения из отдельных стран ЕС о тромбоэмболии и аналогичных случаях, которые наблюдались в разное время после вакцинации".
"В целях предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, ГАЛ и Инспекция здравоохранения сегодня рекомендовали приостановить на время вакцинацию препаратом против CoViD-19 AstraZeneca", — говорится в сообщении Государственного агентства лекарств (ГАЛ).
В то же время там отметили, что пока нет достоверных данных о связи вакцинации с выявленными "серьёзными проблемами со здоровьем" у получивших прививку. Применение препарата пока приостановлено на срок до двух недель. Это мера предосторожности в ожидании новых данных о возможных побочных эффектах.
Напомним, уже более десяти стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах: тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины ранее опровергал информацию о возникновении тромбов от её применения, поскольку явных доказательств этому якобы нет.
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