Словения и Кипр решили приостановить использование вакцины AstraZeneca

Ещё два европейских государства — Словения и Кипр — приняли решение приостановить вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщили власти данных государств.

"Из-за сомнений в отношении вакцины AstraZeneca мы попросили группу экспертов ещё раз изучить все детали. Они отметили, что, согласно оценкам профессионалов, рисков по поводу продолжения вакцинации не существует. Тем не менее в качестве меры предосторожности группа предложила временно приостановить вакцинацию AstroZeneca", — заявил министр здравоохранения Словении Янез Поклюкар.

Власти Кипра приняли решение приостановить вакцинацию с использованием AstraZeneca до 18 марта. В Минздраве заявили, что дождутся заключения Комитета по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств. Оно расследует случаи образования тромбов у людей, вакцинированных AstraZeneca.

Напомним, уже более десяти стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах: тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины ранее опровергал информацию о возникновении тромбов от её применения, поскольку явных доказательств этому якобы нет.

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