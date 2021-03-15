Словения и Кипр решили приостановить использование вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств проверяет информацию о побочных эффектах.

Ещё два европейских государства — Словения и Кипр — приняли решение приостановить вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщили власти данных государств.

"Из-за сомнений в отношении вакцины AstraZeneca мы попросили группу экспертов ещё раз изучить все детали. Они отметили, что, согласно оценкам профессионалов, рисков по поводу продолжения вакцинации не существует. Тем не менее в качестве меры предосторожности группа предложила временно приостановить вакцинацию AstroZeneca", — заявил министр здравоохранения Словении Янез Поклюкар.

Власти Кипра приняли решение приостановить вакцинацию с использованием AstraZeneca до 18 марта. В Минздраве заявили, что дождутся заключения Комитета по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств. Оно расследует случаи образования тромбов у людей, вакцинированных AstraZeneca. Пока идут разбирательства, сегодня решили приостановить вакцинацию с использованием этого препарата и в Португалии.