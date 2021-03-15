Словения и Кипр решили приостановить использование вакцины AstraZeneca
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Европейское агентство лекарственных средств проверяет информацию о побочных эффектах.
Ещё два европейских государства — Словения и Кипр — приняли решение приостановить вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщили власти данных государств.
"Из-за сомнений в отношении вакцины AstraZeneca мы попросили группу экспертов ещё раз изучить все детали. Они отметили, что, согласно оценкам профессионалов, рисков по поводу продолжения вакцинации не существует. Тем не менее в качестве меры предосторожности группа предложила временно приостановить вакцинацию AstroZeneca", — заявил министр здравоохранения Словении Янез Поклюкар.
Власти Кипра приняли решение приостановить вакцинацию с использованием AstraZeneca до 18 марта. В Минздраве заявили, что дождутся заключения Комитета по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств. Оно расследует случаи образования тромбов у людей, вакцинированных AstraZeneca. Пока идут разбирательства, сегодня решили приостановить вакцинацию с использованием этого препарата и в Португалии.
Напомним, уже более десяти стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах — тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины ранее опровергал информацию о возникновении тромбов от её применения, поскольку явных доказательств этому якобы нет.