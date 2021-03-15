Умер серебряный призёр ЧЕ по футболу 1964 года
Юрий Шикунов был мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР.
Фото © РПЛ
Экс-футболист сборной СССР Юрий Шикунов умер в возрасте 81 года. Об этом сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Юрий Иванович всю жизнь посвятил футболу, был мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР. Российская премьер-лига выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича Шикунова", — сказано в сообщении лиги.
Шикунов выступал за ростовский СКА, с которым стал обладателем серебряных медалей первенства страны в 1966 году, а также за таганрогское "Торпедо" и ростовский "Ростсельмаш". Он также дважды попадал в список 33 лучших игроков чемпионата СССР.
В составе сборной СССР Шикунов в 1964 году стал серебряным призёром чемпионата Европы. После окончания карьеры он занимал должность начальника СКА, а также тренировал "Ростсельмаш" и "Шахтёр" из города Шахты.
Ранее стало известно, что умерла народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова.
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