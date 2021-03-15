Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Умер серебряный призёр ЧЕ по футболу 1964 года

Юрий Шикунов был мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР.

15 марта 2021, 19:49
<p>Фото © <a href="https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26337.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РПЛ</a></p>

Фото © РПЛ

Экс-футболист сборной СССР Юрий Шикунов умер в возрасте 81 года. Об этом сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Юрий Иванович всю жизнь посвятил футболу, был мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР. Российская премьер-лига выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича Шикунова", — сказано в сообщении лиги.

Шикунов выступал за ростовский СКА, с которым стал обладателем серебряных медалей первенства страны в 1966 году, а также за таганрогское "Торпедо" и ростовский "Ростсельмаш". Он также дважды попадал в список 33 лучших игроков чемпионата СССР.

В составе сборной СССР Шикунов в 1964 году стал серебряным призёром чемпионата Европы. После окончания карьеры он занимал должность начальника СКА, а также тренировал "Ростсельмаш" и "Шахтёр" из города Шахты.

Ранее стало известно, что умерла народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Скандалист Денисов: Просто ненавижу "Спартак", но хотел перейти туда, чтобы обыграть "Зенит"

сегодня в 14:03

"Выиграл благодаря борьбе": Нурмагомедов поговорил с чемпионом UFC — видео

вчера в 10:10

Триколору — быть: WADA не увидело криминала в российском флаге на машине "Формулы-1"

сегодня в 14:58

На северо-востоке Москвы на двухлетнего ребёнка напала собака

сегодня в 20:21
Life

Тимошенко заявила о готовности создать коалицию со "Слугой народа" Зеленского

сегодня в 20:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1