Скончалась народная артистка России Нажиба Ихсанова
Соболезнования родным и коллективу театра выразил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Нажиба Ихсанова. Фото © Театр Камала
В субботу, 13 марта, умерла народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова, об этом сообщил Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала, где актриса служила 60 лет.
"Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Ведущая, яркая, острохарактерная актриса, обладающая бурным темпераментом. Созданные ею многогранные образы отличают отточенный внешний рисунок в сочетании с глубокой психологической разработкой", — отметили в учреждении культуры.
Ихсанова умерла в возрасте 83 лет. Гражданская панихида состоится в понедельник, 15 марта, на площади перед театром. Супруг актрисы — советский и российский драматург, прозаик, публицист и общественный деятель Туфан Миннуллин — скончался в 2012 году.
Соболезнования в связи со смертью народной артистки выразил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он направил телеграмму на татарском языке художественному руководителю театра Фариду Бикчантаеву, сообщает официальный портал республики.
"Наджиба Гимаевна навсегда останется в наших сердцах как человек невероятно талантливый, внёсший весомый вклад в развитие национального театрального искусства нашего народа", — написал Минниханов.
Ранее стало известно, что советский певец Стахан Рахимов скончался спустя 40 дней после смерти жены — Аллы Иошпе.
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