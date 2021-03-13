Скончалась народная артистка России Нажиба Ихсанова

В субботу, 13 марта, умерла народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова, об этом сообщил Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала, где актриса служила 60 лет.

"Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Ведущая, яр­кая, остро­ха­рак­тер­ная акт­ри­са, обладающая бурным темпераментом. Созданные ею многогранные образы отличают от­то­чен­ный внеш­ний ри­су­нок в со­че­та­нии с глубокой пси­хо­ло­ги­чес­кой разработкой", — отметили в учреждении культуры.

Ихсанова умерла в возрасте 83 лет. Гражданская панихида состоится в понедельник, 15 марта, на площади перед театром. Супруг актрисы — советский и российский драматург, прозаик, публицист и общественный деятель Туфан Миннуллин — скончался в 2012 году.

Соболезнования в связи со смертью народной артистки выразил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он направил телеграмму на татарском языке художественному руководителю театра Фариду Бикчантаеву, сообщает официальный портал республики.

"Наджиба Гимаевна навсегда останется в наших сердцах как человек невероятно талантливый, внёсший весомый вклад в развитие национального театрального искусства нашего народа", — написал Минниханов.

Ранее стало известно, что советский певец Стахан Рахимов скончался спустя 40 дней после смерти жены — Аллы Иошпе.

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