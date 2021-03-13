"Это были не просто слова": Клава Кока рассказала, за что благодарна Пугачёвой

Певица Клава Кока рассказала, за что благодарна Алле Пугачёвой. Семь лет назад начинающая артистка и Примадонна впервые встретились на шоу талантов "Фактор А" и вновь увиделись на вечеринке в честь дня рождения телеведущей Насти Ивлеевой.

Кока вспомнила, как на том музыкальном конкурсе она, 17-летняя девочка Клавдия Высокова, услышала "нет", как и на других, но она не собиралась отступать и шла к своей мечте о большой сцене.

"Как бы ни было больно, это закаляло меня. И я не собиралась отступать. Алла Борисовна тогда отметила, что во мне есть изюминка. А после отказа попросила сказать: "Вы обо мне ещё услышите". Я повторила, но для меня это были не просто слова", — написала певица в "Инстаграме" и опубликовала совместное фото с Пугачёвой.

Кока рассказала, как с мамой стояла в очередях на холоде по шесть часов возле "Лужников" в ожидании кастинга, чтобы "хотя бы дотронуться до мечты" и выйти на сцену. По словам артистки, всё было не зря, каждое поражение было шагом к победе.

"Вчера с Аллой Борисовной мы поговорили и посмеялись... Оказывается, она знает меня и мои песни. Запомните: пока в нас живёт мечта и вера — нас никто и ничто не может остановить. Я верю в каждого из вас", — цитирует звезду портал Ura.ru.

Ранее Ивлеева отметила 30-летие салютами в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Ростове, Казани, Красноярске и Екатеринбурге. Кроме того, запуском фейерверков она поздравила всех девушек с 8 Марта. МЧС Татарстана не оценило подарок, который звезда приготовила своим фанатам. В связи с этим в отношении фирмы "Фейерверк-мастер", которая провела залп в Казани, завели дело о нарушении техники пожарной безопасности.

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