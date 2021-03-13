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Мишустин освободил Мишина от должности замглавы ФАДН

Это связано с переходом последнего на другую работу.

13 марта 2021, 19:01
<p>Фото © ТАСС / POOL / Александр Астафьев</p>

Фото © ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Михаил Мишин освобождается от должности замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", — говорится в постановлении.

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Михаил Мишин был назначен на должность распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2018 года № 1479-р. Он также являлся обладателем ордена Суворова, который был ему вручён по указу президента Владимира Путина.

Ранее Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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