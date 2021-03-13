Мишустин освободил Мишина от должности замглавы ФАДН

"Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", — говорится в постановлении.

Михаил Мишин был назначен на должность распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2018 года № 1479-р. Он также являлся обладателем ордена Суворова, который был ему вручён по указу президента Владимира Путина.