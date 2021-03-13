Пушков раскритиковал Зеленского за беспринципность

Российский сенатор Алексей Пушков отметил беспринципность президента Украины Владимира Зеленского в ряде политических вопросов. Таким мнением он поделился в своём телеграм-канале.

"Был у него вроде как принцип не трогать русский язык. Тронул. Был принцип пытаться "завоевать умы и души" жителей Донбасса. Изменил этому "принципу", даже не попытавшись. Осталась лишь часть от него: завоевать Донбасс. Но не дадут. Был принцип восстановить демократию после правления Порошенко. Но вместо этого Зеленский её остановил, даже то, что от неё ещё осталось, закрыв три телеканала", — раскрыл свою мысль Пушков.

Ещё один принцип — "готовность встать на колени ради мира" — Зеленский выкрутил в предложение встать на колени жителям ДНР и ЛНР, считает сенатор. Пушков пояснил, что под рассуждением о "принципиальных для страны вещах" Зеленский подразумевает тотальную поддержку своих однопартийцев из "Слуги народа" во всех его начинаниях. Товарищи по партии, заключил Пушков, фактически стали слугами, которые должны голосовать за любую демагогию их лидера.

А недавно бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал экс-президента страны Петра Порошенко мародёром и рассказал о $45 миллионах, находящихся прямо у политика дома.

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