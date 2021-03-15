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"Просто напутали": В Киеве опровергли появление "украинского" коронавируса-мутанта

Там заверили, что речь шла о появлении британского варианта.

15 марта 2021, 19:30
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В Киеве опровергли появление "украинского" штамма коронавируса. С таким заявлением выступил сам же глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан, слова которого про ковид-мутант ранее цитировали местные СМИ.

"Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятности, "новость" появилась после того, как я рассказывал журналистам, как "британский" штамм пошёл от "южноафриканского". В итоге просто напутали", — приводит телеграм-канал "Политика страны" слова Рубана.

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Напомним, перед этим сообщалось, что "украинская мутация коронавируса" якобы имеет сходство с "британским" вариантом, однако у неё есть и новые признаки, до сих пор не зафиксированные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее Лайф писал, что в Латвии обнаружен новый вариант коронавируса из Уганды. Насколько он опаснее привычного ковида или других мутаций вируса, пока не ясно.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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