Испания и Индонезия отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Ещё две страны приостановили массовую вакцинацию от ковида препаратом AstraZeneca. Его пока не будут применять в Испании и Индонезии. С соответствующими заявлениями выступили министры здравоохранения стран — Каролина Дариас и Буди Гунади Садыкин.

Как передаёт портал Сadenaser , в Испании вакцину не будут использовать как минимум 15 дней. Отмечается, что решение принято в соответствии с аналогичными мерами в других европейских странах.

В самой компании AstraZeneca также сообщили, что на 8 марта зарегистрировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии лёгочной артерии у привитых в Евросоюзе и Великобритании, в то время как вакцинировано было 17 миллионов человек. В компании считают, что это намного меньше, чем можно было бы ожидать в естественных условиях среди такого количества пациентов.