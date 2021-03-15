Испания и Индонезия отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Страны будут дожидаться дальнейших рекомендаций от ВОЗ.
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Ещё две страны приостановили массовую вакцинацию от ковида препаратом AstraZeneca. Его пока не будут применять в Испании и Индонезии. С соответствующими заявлениями выступили министры здравоохранения стран — Каролина Дариас и Буди Гунади Садыкин.
Как передаёт портал Сadenaser, в Испании вакцину не будут использовать как минимум 15 дней. Отмечается, что решение принято в соответствии с аналогичными мерами в других европейских странах.
По той же причине приостанавливается вакцинация и в Индонезии, сообщает Reuters. По словам министра здравоохранения государства, там будут дожидаться дальнейших рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, министр выразил надежду, что эксперты ВОЗ как можно скорее внесут ясность, поскольку срок годности более одного миллиона доз препарата, который был получен Индонезией на той неделе, истекает в конце мая.
Напомним, уже более десяти стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах: тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины ранее уже опровергал информацию о возникновении тромбов от её применения, поскольку явных доказательств этому нет.
В самой компании AstraZeneca также сообщили, что на 8 марта зарегистрировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии лёгочной артерии у привитых в Евросоюзе и Великобритании, в то время как вакцинировано было 17 миллионов человек. В компании считают, что это намного меньше, чем можно было бы ожидать в естественных условиях среди такого количества пациентов.
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