В Норвегии умер врач, госпитализированный после прививки вакциной AstraZeneca
Всего в больницу попало трое медиков.
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В Норвегии скончался врач, которого на днях госпитализировали из-за ухудшения состояния после прививки вакциной компании AstraZeneca. Об этом сообщил директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, передаёт VG.no.
"В субботу агентство и национальный институт здравоохранения сообщили, что трое получивших вакцину госпитализированы по причине образования тромбов. Больница сообщила, что один из них умер", — сказал Мадсен, отметив, что в данный момент специалисты изучают связь летального исхода с прививкой.
Напомним, несколько дней назад трое норвежских врачей были госпитализированы после вакцинации. В их сосудах образовались тромбы.
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Напомним, уже более десяти стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах: тромбозе и тромбоцитопении. Последним такое решение приняла Германия. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины опровергает информацию о возникновении тромбов от применения препарата, поскольку явных доказательств тому нет.
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