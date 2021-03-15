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В Норвегии умер врач, госпитализированный после прививки вакциной AstraZeneca

Всего в больницу попало трое медиков.

15 марта 2021, 15:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Норвегии скончался врач, которого на днях госпитализировали из-за ухудшения состояния после прививки вакциной компании AstraZeneca. Об этом сообщил директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, передаёт VG.no.

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"В субботу агентство и национальный институт здравоохранения сообщили, что трое получивших вакцину госпитализированы по причине образования тромбов. Больница сообщила, что один из них умер", — сказал Мадсен, отметив, что в данный момент специалисты изучают связь летального исхода с прививкой.

Напомним, несколько дней назад трое норвежских врачей были госпитализированы после вакцинации. В их сосудах образовались тромбы.

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Напомним, уже более десяти стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах: тромбозе и тромбоцитопении. Последним такое решение приняла Германия. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины опровергает информацию о возникновении тромбов от применения препарата, поскольку явных доказательств тому нет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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