В МИД РФ назвали нелегитимными усилия Киева по "возвращению Крыма и Севастополя"
Власти Украины "беззастенчиво попирают международное право" под прикрытием кураторов с Запада, отметили в ведомстве.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Стратегии Украины, направленные на "возвращение Крыма и Севастополя" и включающие санкции и водную блокаду, не смогут вернуть жителей полуострова к властям Незалежной. Кроме того, они являются нелегитимными и не могут расцениваться иначе как угроза агрессии против двух субъектов РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Дипломат обратила внимание на последние высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который "объявил о неких трёх "опорах", на которых будет строиться политика "возвращения" Крыма и Севастополя". По словам Захаровой, речь идёт о новой стратегии "деоккупации", инициативе "Крымская платформа" и "восстановлении международного права". Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что на таких "шатких "китах" долго не устоишь".
"Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Ещё раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на её территориальную целостность", — отмечается в комментарии.
Захарова также заявила, что власти Украины под прикрытием кураторов с Запада "беззастенчиво попирают международное право". А политика "тотальной насильственной украинизации, нарушение языковых культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан" и другие подобные действия только больше отдаляют от Незалежной жителей российского Крыма и граждан самой Украины.
Ранее президент страны Владимир Зеленский озвучил России условие прекращения "ненависти Украины".
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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