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Опубликовано 15 марта 2021, 17:58

Триколору — быть: WADA не увидело криминала в российском флаге на машине "Формулы-1"

Фото © twitter / HaasF1Team

Фото © twitter / HaasF1Team

Команда Haas войдёт в сезон с планируемой расцветкой.

Оригинальное решение команды "Формулы-1" Haas использовать в расцветке машины цвета российского флага подверглось проверке Всемирного антидопингового агентства. Однако WADA не нашло никаких нарушений, в связи с чем американская конюшня не обязана будет перекрашивать болид, сообщает издание formula1news.co.uk.

Сама проверка была инициирована из-за двухлетнего бана спортивного арбитражного суда, который распространяется на всех российских спортсменов. Им запрещено использовать флаг и гимн страны на чемпионатах мира и Олимпиадах. В "Формуле-1" в этом сезоне будет выступать российский гонщик Никита Мазепин, который как раз будет выступать за команду Haas, титульным спонсором которой стала компания "Уралкалий", принадлежащая отцу пилота Дмитрию Мазепину.

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Дмитрий Садылко
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