"Тимати и Маша Вебер знакомы тысячу лет": Продюсер объяснил "слитый" финал "Холостяка"

В реалити-шоу, подобных по формату "Холостяку", нередко первые места бывают коммерческими, однако все участники подписывают договор о неразглашении. Кроме того, Тимати и Маша Вебер уже могли быть знакомы до передачи. Об этом Лайфу рассказал продюсер, PR-менеджер Иван Ирбис.

"Все участники всех реалити-шоу на любом телеканале всегда подписывают контракт о "неразглашении конфиденциальной информации", куда входит куча пунктов, и там стоят колоссальные, огромные неустойки судебные, миллионы. И, разумеется, никто бы никогда в жизни не стал бы сливать финал, это 100%", — сказал наш собеседник.

Продюсер отметил, что главный герой нынешнего сезона Тимати и участница Маша Вебер уже могли быть знакомы до этого тысячу лет. Однако Ирбис со стопроцентной уверенностью заверил, что финал реалити-шоу не слит.

Не стоит исключать и того, что ход может быть спланирован продюсерами шоу для PR-кампании проекта. Ведь началось общественное обсуждение, раскрыли ли финал проекта Тимати и Моргенштерн, отдыхающие на Мальдивах, или нет.

"Ну конечно же, нет, ребята, о чём вы. 100% это всё согласовано с продюсерами шоу. Вряд ли они сидят и согласуют каждую сториз с продюсером, я думаю, что с ними просто обговорено заранее, что они могут выкладывать, а что нет", — добавил Ирбис.

PR-менеджер напомнил, что в шоу подобного формата финал может быть и коммерческим. За победу платится одна сумма, а за участие без гарантий — другая. По его словам, между пиарщиками подобные предложения ходят постоянно.

"Я не удивлюсь, если Маша Вебер нашла себе совершенно другого любовника, который просто очень обеспеченный и сейчас пытается реанимировать её карьеру, и просто это финансовые вложения", — заключил Ирбис.

Версии о том, что произошедшее является пиаром, придерживается и бывшая финалистка шоу "Холостяк" Анна Устюжанина. Она рассказала Лайфу, что ей и другим участницам было запрещено выкладывать любые фотографии с места съёмок. Устюжанина успокоила зрителей проекта, не исключив, что в финале они увидят уже другую девушку, а не Вебер.

Ранее бывший герой "Холостяка" Егор Крид рассказал Тимати, что в финале шестого сезона был влюблён сразу в двух дам и закончил проект с разбитым сердцем.

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