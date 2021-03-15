"Бодр и весел". Адвокаты Навального рассказали, как он встретил их в ИК-2 в Покрове
Впереди у оппозиционера двухнедельный карантин в шестиместной камере.
Адвокаты Алексея Навального — Вадим Кобзев и Ольга Михайлова — встретились со своим подзащитным в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. По их словам, сейчас оппозиционер находится в шестиместной карантинной камере, а в отряд он направится только через две недели.
Адвокаты Навального рассказали, как он встретил их в ИК-2 в Покрове
Видео © LIFE
"Он бодр, как всегда, весел и мужественно все испытания преодолевает", — рассказала Михайлова.
Её коллега Кобзев рассказал, что выводы об условиях содержания Навального в колонии делать пока рано, поскольку 14-дневный карантин — это, по его словам, особый период.
"Здесь карантин, здесь у тебя ничего нету, здесь ничего нельзя, поэтому две недели такие особые", — добавил он.
Напомним, что информация о перемещениях осуждённого оппозиционера держалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли.
В пятницу, 12 марта, адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове. И лишь сегодня всем окончательно стало ясно, что это Навальный.
Выбор редакции
Соратники Навального подтвердили, что он находится в ИК-2 в Покрове
Адвокаты Навального приехали к ИК-2 в Покрове — видео
Тело на продажу: как соцсети отреагировали на выставку мертвецов в Москве
Шеф-повар Ивлев рассказал о тайном венчании с молодой женой
"Что этот отмороженный вытворяет": Отец Тимати высмеял сына, увидев первую серию "Холостяка"
Комментариев: 0