"Бодр и весел". Адвокаты Навального рассказали, как он встретил их в ИК-2 в Покрове

Адвокаты Алексея Навального — Вадим Кобзев и Ольга Михайлова — встретились со своим подзащитным в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. По их словам, сейчас оппозиционер находится в шестиместной карантинной камере, а в отряд он направится только через две недели.

Адвокаты Навального рассказали, как он встретил их в ИК-2 в Покрове Видео © LIFE

"Он бодр, как всегда, весел и мужественно все испытания преодолевает", — рассказала Михайлова.

Её коллега Кобзев рассказал, что выводы об условиях содержания Навального в колонии делать пока рано, поскольку 14-дневный карантин — это, по его словам, особый период.

"Здесь карантин, здесь у тебя ничего нету, здесь ничего нельзя, поэтому две недели такие особые", — добавил он.

Авторы