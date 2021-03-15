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"Бодр и весел". Адвокаты Навального рассказали, как он встретил их в ИК-2 в Покрове

Впереди у оппозиционера двухнедельный карантин в шестиместной камере.

15 марта 2021, 14:39

Адвокаты Алексея Навального — Вадим Кобзев и Ольга Михайлова — встретились со своим подзащитным в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. По их словам, сейчас оппозиционер находится в шестиместной карантинной камере, а в отряд он направится только через две недели.

Адвокаты Навального рассказали, как он встретил их в ИК-2 в Покрове

Видео © LIFE

"Он бодр, как всегда, весел и мужественно все испытания преодолевает", — рассказала Михайлова.

Её коллега Кобзев рассказал, что выводы об условиях содержания Навального в колонии делать пока рано, поскольку 14-дневный карантин — это, по его словам, особый период.

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"Здесь карантин, здесь у тебя ничего нету, здесь ничего нельзя, поэтому две недели такие особые", — добавил он.

Напомним, что информация о перемещениях осуждённого оппозиционера держалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли.

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В пятницу, 12 марта, адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове. И лишь сегодня всем окончательно стало ясно, что это Навальный.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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