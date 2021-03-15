"Неотъемлемая часть русского языка": Губернатор Подмосковья признался, что иногда матерится
Глава региона старается не совершать поступков, за которые ему было бы стыдно.
Губернатор Подмосковья признался, что иногда матерится. Видео © Телеканал "360"
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что иногда ругается матом, происходит это в особенно эмоциональные моменты. Признание прозвучало в интервью телеканалу "360". Глава региона подчеркнул, что нецензурную лексику не стоит использовать для оскорбления и унижения людей.
"Это неотъемлемая часть русского языка, передающая эмоцию ярко, коротко и доходчиво. Главное, чтобы мат не оскорблял и не унижал человека. <…> Должен признаться, да, матерюсь. Бывают моменты эмоциональные, особенно в спорте", — рассказал Воробьёв.
Губернатор отметил, что старается не совершать в своей жизни поступков, за которые ему было бы стыдно, однако считает, что у каждого человека такие моменты так или иначе есть.
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Ранее Лайф рассказывал, что во время совещания Правительства Крыма по строительной отрасли министр культуры региона Арина Новосельская выругалась матом в микрофон. Во время встречи она попыталась извиниться перед присутствующими, объяснив свою оплошность проблемами с техникой, а после оправдалась за мат.
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