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На сотрудниц дежурной части возбудили дело о халатности в связи с убийством кемеровчанки Веры Пехтелевой

Речь идёт о полицейских, которые не дали хода жалобам соседей на душераздирающие крики из квартиры, где со студенткой жестоко расправлялся её бывший парень.

15 марта 2021, 15:17
<p>Убитая Вера Пехтелева.</p><p>Фото © Соцсети</p>

Убитая Вера Пехтелева.

Фото © Соцсети

Управление Следственного комитета России по Кемеровской области возбудило уголовное дело в отношении трёх сотрудниц дежурной части, которые проигнорировали звонки соседей по поводу шума из квартиры, где сожитель убивал Веру Пехтелеву. Женщинам-полицейским грозит наказание по статье 293 УК РФ — "Халатность, которая повлекла по неосторожности смерть человека".

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"Полицейские, не прослушав аудиозаписи сигналов, не выяснив у заявителей все обстоятельства конфликтной ситуации, не довели достоверную информацию до оперативных нарядов: ППС, ДПС, Росгвардия. В результате халатных действий полицейских преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра", сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Следствию также предстоит установить всех сотрудников полиции, которые находились в тот день на дежурстве в городе Кемерово, а также их фактическое местонахождение в момент поступления сигнала.

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Напомним, что резонансное убийство 23-летней студентки произошло 14 января 2020 года. Около пяти утра в отдел полиции поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте в Кемерове происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате в квартире было совершено убийство молодой девушки Веры Пехтелевой её бывшим парнем. В отношении него возбуждено и рассматривается дело об убийстве.

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В феврале текущего года следствие завершило расследование уголовного дела в отношении полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, им предъявлено обвинение по статье "Халатность".

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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