Учёные обнаружили "украинский" вариант ковида

На Украине учёные выявили штамм коронавируса, который, предположительно, ранее известен не был. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Специалисты обнаружили комбовирус-"новинку" в Ивано-Франковской области, о чём уведомили Всемирную организацию здравоохранения.

" То, что выявили на Буковине, — это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с СoViD-19. Он подтверждён и имеет признаки "британского" штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нём обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных — его агрессивность, быстрая распространённость и "молодость", — заявил он "Вестям".