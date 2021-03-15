Учёные обнаружили "украинский" вариант ковида
Комбовирус агрессивен и быстро распространяется.
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На Украине учёные выявили штамм коронавируса, который, предположительно, ранее известен не был. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Специалисты обнаружили комбовирус-"новинку" в Ивано-Франковской области, о чём уведомили Всемирную организацию здравоохранения.
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То, что выявили на Буковине, — это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с СoViD-19. Он подтверждён и имеет признаки "британского" штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нём обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных — его агрессивность, быстрая распространённость и "молодость", — заявил он "Вестям".
Ранее Лайф писал, что в Латвии обнаружен новый вариант коронавируса из Уганды. Насколько он опаснее привычного ковида или других мутаций вируса, пока не ясно.
Напомним, российские вакцины уже подтвердили эффективность в борьбе с "британским" штаммом коронавируса. Сыворотки привитых граждан эффективно нейтрализовали как "британский" вариант коронавируса, так и обычный.
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