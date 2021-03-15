Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

Страны дождутся решения европейского регулятора.

15 марта 2021, 15:42
<p>Фото © Давид Мдзинаришвили / ТАСС</p>

Фото © Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Ещё две европейские страны приостановили массовую вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Его пока не будут применять во Франции и Италии. По словам французского президента Эмманюэля Макрона, использование вакцины прекращено до вторника.

"По рекомендации министра здравоохранения Франции Оливье Верана принято решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca. Мы ожидаем, что завтра во второй половине дня EMA опубликует заключение по данному препарату", — сказал Макрон на пресс-конференции.

Итальянское агентство по лекарственным препаратам (Aifa) сообщило, что использование вакцины прекращено до решения Европейского агентства (EMA). Отмечается, что решение принято в соответствии с аналогичными мерами других стран.

Германия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Германия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Напомним, уже более 10 стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах: тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины ранее уже опровергал информацию о возникновении тромбов от её применения, поскольку явных доказательств этому нет.

В Норвегии умер врач, госпитализированный после прививки вакциной AstraZeneca

В Норвегии умер врач, госпитализированный после прививки вакциной AstraZeneca

В самой AstraZeneca также сообщили, что на 8 марта зарегистрировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии лёгочной артерии у привитых в Евросоюзе и Великобритании, в то время как вакцинировано было 17 миллионов человек. В компании считают, что это намного меньше, чем можно было бы ожидать в естественных условиях среди такого количества пациентов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Париже полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом

вчера в 14:06

Главный санитарный врач Украины заразился ковидом после прививки вакциной, которую Порошенко назвал словом на букву "г"

сегодня в 14:38

В Норвегии умер врач, госпитализированный после прививки вакциной AstraZeneca

сегодня в 15:21

Шеф-повар Ивлев рассказал о тайном венчании с молодой женой

сегодня в 15:43

"Что этот отмороженный вытворяет": Отец Тимати высмеял сына, увидев первую серию "Холостяка"

сегодня в 15:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1