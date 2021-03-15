Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

Ещё две европейские страны приостановили массовую вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Его пока не будут применять во Франции и Италии. По словам французского президента Эмманюэля Макрона, использование вакцины прекращено до вторника.

"По рекомендации министра здравоохранения Франции Оливье Верана принято решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca. Мы ожидаем, что завтра во второй половине дня EMA опубликует заключение по данному препарату", — сказал Макрон на пресс-конференции.

Итальянское агентство по лекарственным препаратам (Aifa) сообщило, что использование вакцины прекращено до решения Европейского агентства (EMA). Отмечается, что решение принято в соответствии с аналогичными мерами других стран.

В самой AstraZeneca также сообщили, что на 8 марта зарегистрировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии лёгочной артерии у привитых в Евросоюзе и Великобритании, в то время как вакцинировано было 17 миллионов человек. В компании считают, что это намного меньше, чем можно было бы ожидать в естественных условиях среди такого количества пациентов.

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