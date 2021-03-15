Гоген Солнцев кардинально сменил имидж и превратился в брутала

Российский шоумен Гоген Солнцев шокировал своих фанатов кардинальной сменой имиджа. На своей странице в "Инстаграме" он опубликовал фото, на котором предстал в новом, непривычном для многих образе, пишет сайт "Дни.ру".

Фото © Instagram / solntcev

"Позабыть друг о друге способны лишь любовники, полюбившие номинально и временно, чтобы возненавидеть друг друга навсегда", — подписал артист фотографию.

Впрочем, подписчики Гогена почти не обратили внимания на подпись под фото. Весь интерес был сосредоточен на новом имидже шоумена. Одни порадовались за него, отметив, что короткие волосы делают его брутальным мужиком. Кто-то даже написал, что Солнцев якобы стал похож на Максима Фадеева.

Однако большинство фолловеров не оценили перемены во внешности артиста и посоветовали вернуть ему длинную шевелюру. Некоторые предположили, что артист вообще болен. "Вши замучили?", "Брутальность не идёт и сильно старит", "Гоген, ну зачем?" — написали юзеры в комментариях.

А ранее Гоген Солнцев раскрыл детали состояния здоровья жены. Как он уверяет, женщина сейчас борется с пагубной привычкой и до полной победы над зависимостью его избраннице ещё далеко.

Гоген Солнцев, которого на самом деле зовут Илья, с детства мечтал стать актёром. Чтобы осуществить мечту, молодой человек работал барменом и подрабатывал детским учителем актёрского мастерства. Слава пришла к Гогену после открытия собственного театра абсурда и участия в "Минуте славы". Больше о биографии и пути артиста можно узнать на Uznayvse.ru.

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