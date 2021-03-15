В Сочи горнолыжный сезон проводили огромными очередями на подъёмники, а позже его продлили

Горнолыжный сезон в Сочи проводили огромными очередями на подъёмники, но его продлили. Видео © Instagram / sochi__today

В Сочи горнолыжный сезон продлили до 10 мая 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба курорта "Красная поляна".

"Количества снега на трассах курорта достаточно для продления сезона катания до середины мая. До 10 мая включительно на курорте будут работать прокаты, инструкторы, ски-сервис и Академия райдеров для обучения детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на горнолыжных трассах этой зимой сформировался устойчивый снежный покров за счёт снегопадов и системы искусственного оснежения. Кроме того, по прогнозам метеорологов, в марте ожидается ещё несколько снегопадов.

А на прошедших выходных, ещё до новости о продолжении сезона, курорт пользовался большой популярностью. Любители лыж и сноубордов, боясь не успеть ещё раз прокатиться с горы, устроили настоящее столпотворение у подъёмников. Очередь шириной в несколько метров растянулась на огромное расстояние. Видео с места событий опубликовали в соцсетях.

Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи полуголая девушка прокатилась на плечах сноубордиста, но в Сети её быстро поставили на место. Пользователи "ВКонтакте" были возмущены таким бездумным поведением туристов, о чём не постеснялись сообщить в комментариях.

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