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В Латвии обнаружен новый вариант коронавируса из Уганды

Насколько он опаснее привычного ковида или других мутаций вируса, пока не ясно.

15 марта 2021, 16:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Выявленный ранее в Уганде новый штамм коронавируса нашли в латвийском городе Лиепая. Об этом сообщил председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований и образования Янис Кловиньш, передаёт Delfi.

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Вариант ковида, получивший название A.23.1, две недели назад был выявлен в трёх образцах из 192. На этой неделе новый штамм обнаружен уже в четырёх из 96 образцов. Все случаи заражения зарегистрированы в городе Лиепая, отметил учёный.

"Данных об "угандийском" штамме недостаточно, но он считается потенциально опасным, потому что широко распространён в Уганде, где преобладает над другими видами, а также в Великобритании", — заявил Кловиньш, добавив, что паниковать при этом не стоит, поскольку опасность штамма ещё не изучена.

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Ранее Лайф писал, что в Италии учёные обнаружили мутацию коронавируса, устойчивую к вакцинам. Коронавирус-мутант был обнаружен в городе Брешиа в Ломбардии.

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Известно, что российские вакцины уже подтвердили эффективность в борьбе с "британским" штаммом коронавируса. Сыворотки привитых граждан эффективно нейтрализовали как "британский" вариант коронавируса, так и обычный.

А вот бывший санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее заявил о существовании единственного штамма ковида. По его словам, то, что сейчас называют новыми штаммами, на самом деле является "подтипами" коронавируса, а штамм всегда один и тот же.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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