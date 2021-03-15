Экс-президент Польши перенёс операцию на сердце
Врачи дали благоприятный прогноз.
Лех Валенса. Фото © ТАСС / Zuma
Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии Лех Валенса перенёс операцию на сердце. Об этом журналистам сообщил представитель политика Маре Качмар.
"Лех Валенса после операции, в сознании, прогноз хороший. Больше сказать не могу", — отметил он.
77-летнему Валенсе делали операцию, связанную с работой кардиостимулятора, который ему установили в США более 10 лет назад.
Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму шестилетний мальчик проглотил иглу по вине горе-стоматолога. В больнице хирурги извлекли инородный предмет, который, согласно заключению экспертизы, оставил царапины на пищеводе малыша.
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