Экс-президент Польши перенёс операцию на сердце

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии Лех Валенса перенёс операцию на сердце. Об этом журналистам сообщил представитель политика Маре Качмар.

"Лех Валенса после операции, в сознании, прогноз хороший. Больше сказать не могу", — отметил он.

77-летнему Валенсе делали операцию, связанную с работой кардиостимулятора, который ему установили в США более 10 лет назад.

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму шестилетний мальчик проглотил иглу по вине горе-стоматолога. В больнице хирурги извлекли инородный предмет, который, согласно заключению экспертизы, оставил царапины на пищеводе малыша.

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