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Категорий: 18

Экс-президент Польши перенёс операцию на сердце

Врачи дали благоприятный прогноз.

15 марта 2021, 16:23
<p>Лех Валенса. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Лех Валенса. Фото © ТАСС / Zuma

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии Лех Валенса перенёс операцию на сердце. Об этом журналистам сообщил представитель политика Маре Качмар.

"Лех Валенса после операции, в сознании, прогноз хороший. Больше сказать не могу", — отметил он.

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"Не знаю, встретимся ли мы": Экс-президент Польши записал прощальное видео перед операцией

77-летнему Валенсе делали операцию, связанную с работой кардиостимулятора, который ему установили в США более 10 лет назад.

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму шестилетний мальчик проглотил иглу по вине горе-стоматолога. В больнице хирурги извлекли инородный предмет, который, согласно заключению экспертизы, оставил царапины на пищеводе малыша.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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