Пресс-секретарь Зеленского будет вести собственное телешоу, рассчитанное на жителей Крыма и Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель запускает авторское ТВ-шоу "Взгляд с Банковой" на телеканалах "Дом" и UATV. Программа рассчитана на жителей Донбасса и Крыма, которых ведущая будет пытаться убедить "вернуться" под крыло официального Киева. В своей передаче Мендель планирует выступать с аналитическими прогнозами и отвечать на вопросы аудитории.

"Не устаём говорить с вами. А особенно — с украинцами, которые оказались за контактной линией в Донбассе и Крыму", — проанонсировала Мендель в Facebook.

Напомним, ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко тоже стал ведущим политического ток-шоу на местном телеканале, принадлежащем его куму Петру Порошенко. Создатели передачи пообещали, что её неотъемлемым элементом станет глас народа — блиц-опрос обычных людей на больные для украинского общества темы.

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