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Пресс-секретарь Зеленского будет вести собственное телешоу, рассчитанное на жителей Крыма и Донбасса

Ведущая будет пытаться убедить зрителей "вернуться" под крыло официального Киева.

15 марта 2021, 16:13
<h2>Владимир Зеленский и Юлия Мендель. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/iuliia_mendel/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iuliia_mendel</a></h2>

Владимир Зеленский и Юлия Мендель. Фото © Instagram / iuliia_mendel

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель запускает авторское ТВ-шоу "Взгляд с Банковой" на телеканалах "Дом" и UATV. Программа рассчитана на жителей Донбасса и Крыма, которых ведущая будет пытаться убедить "вернуться" под крыло официального Киева. В своей передаче Мендель планирует выступать с аналитическими прогнозами и отвечать на вопросы аудитории.

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"Не устаём говорить с вами. А особенно — с украинцами, которые оказались за контактной линией в Донбассе и Крыму", — проанонсировала Мендель в Facebook.

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Напомним, ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко тоже стал ведущим политического ток-шоу на местном телеканале, принадлежащем его куму Петру Порошенко. Создатели передачи пообещали, что её неотъемлемым элементом станет глас народа — блиц-опрос обычных людей на больные для украинского общества темы.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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