Шеф-повар Ивлев рассказал о тайном венчании с молодой женой

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев обвенчался со своей молодой избранницей Валерией Куденковой. О деталях торжества он рассказал изданию "7Дней.ru". По словам Ивлева, всё проходило тайно, в присутствии только самых близких и без камер. А на следующий день молодые сыграли шумную и пышную свадьбу на родине Леры — в Краснодарском крае.

"В первый день мы обвенчались — на церемонии присутствовали только самые близкие люди, никаких камер, ничего. После этого поехали к гостям, которые встречали нас по всем казачьим традициям", — откровенничает шеф-повар.

Гостей на свадьбе Ивлева развлекал музыкальный коллектив из Вологды, аниматоры и художники-шаржисты. 47-летний телеведущий не пожалел сил и средств, чтобы родители и родственники Леры поверили, что они "не просто классно проводят время, а действительно любят друг друга".

Напомним, о разводе Константина Ивлева с его первой женой и матерью его детей стало известно в марте 2020 года. Пара не смогла поделить семилетнюю дочь, поэтому обратилась для решения спора в суд. СМИ сообщали, что причиной развода стала интрижка Ивлева на стороне. По словам теперь уже бывшей жены ведущего, избранницей шеф-повара стала "эскортница из Тамани".

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