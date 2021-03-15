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В Подмосковье шумный детский день рождения закончился поножовщиной и убийством

Сначала пьяная соседка предъявляла претензии, а затем позвала на помощь двух знакомых.

15 марта 2021, 16:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Поножовщиной и гибелью человека завершился пятый день рождения мальчика из села Павловская Слобода Московской области. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Семья ребёнка 13 марта шумно отмечала праздник, пригласив на торжество друзей и родственника Сергея. Около девяти вечера торжество завершилось, гости разошлись, но Сергей остался.

Погибший Сергей Ш. Фото © Соцсети

Погибший Сергей Ш. Фото © Соцсети

В этот момент в дверь постучала Юлия К. из соседнего подъезда. По словам мамы маленького юбиляра Олеси К., та была в неадекватном состоянии и от неё пахло спиртным. Женщина начала предъявлять семье претензии за громкое празднование, однако мать мальчика попыталась объяснить соседке, что вечеринка закончилась и музыку они уже выключили. Но это никак не устроило Юлию, она кричала и сыпала оскорблениями, не унимаясь.

На Сахалине драка школьников закончилась поножовщиной

На Сахалине драка школьников закончилась поножовщиной

Вскоре она кому-то позвонила. Муж Олеси и Сергей остались на лестничной клетке, а через десять минут к ним поднялись двое мужчин — Александр И. и Руслан В. Завязалась потасовка, последний ударил отца мальчика в нос, сломав его, а Александр достал нож и ударил Сергея в селезёнку, из-за этого тот погиб на месте.

Затем нападавшие, а также истерившая женщина скрылись в неизвестном направлении, но на следующие сутки были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

На допросе Александр объяснил, что роковой удар нанёс в целях самообороны. Якобы его били, а нож он выхватил из рук погибшего Сергея и рефлекторно пырнул его в живот. Известно, что мужчина, у которого есть 19-летняя дочь, в 2017 году попал в тюрьму за наркотики, а освободился в декабре 2020 года.

Ранее Лайф рассказывал, что в Махачкале местные блогерши подрались с компанией парней в торговом центре.

Авторы
Николай Озеров
Николай Озеров
Никита Могилев
Никита Могилев

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