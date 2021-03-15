В Подмосковье шумный детский день рождения закончился поножовщиной и убийством
Сначала пьяная соседка предъявляла претензии, а затем позвала на помощь двух знакомых.
Фото © Pixabay
Поножовщиной и гибелью человека завершился пятый день рождения мальчика из села Павловская Слобода Московской области. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Семья ребёнка 13 марта шумно отмечала праздник, пригласив на торжество друзей и родственника Сергея. Около девяти вечера торжество завершилось, гости разошлись, но Сергей остался.
Погибший Сергей Ш. Фото © Соцсети
В этот момент в дверь постучала Юлия К. из соседнего подъезда. По словам мамы маленького юбиляра Олеси К., та была в неадекватном состоянии и от неё пахло спиртным. Женщина начала предъявлять семье претензии за громкое празднование, однако мать мальчика попыталась объяснить соседке, что вечеринка закончилась и музыку они уже выключили. Но это никак не устроило Юлию, она кричала и сыпала оскорблениями, не унимаясь.
Вскоре она кому-то позвонила. Муж Олеси и Сергей остались на лестничной клетке, а через десять минут к ним поднялись двое мужчин — Александр И. и Руслан В. Завязалась потасовка, последний ударил отца мальчика в нос, сломав его, а Александр достал нож и ударил Сергея в селезёнку, из-за этого тот погиб на месте.
Затем нападавшие, а также истерившая женщина скрылись в неизвестном направлении, но на следующие сутки были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
На допросе Александр объяснил, что роковой удар нанёс в целях самообороны. Якобы его били, а нож он выхватил из рук погибшего Сергея и рефлекторно пырнул его в живот. Известно, что мужчина, у которого есть 19-летняя дочь, в 2017 году попал в тюрьму за наркотики, а освободился в декабре 2020 года.
Ранее Лайф рассказывал, что в Махачкале местные блогерши подрались с компанией парней в торговом центре.
Выбор редакции
Омбудсмен рассказала о расстройствах поведения у девочки, избитой матерью за долгие сборы в школу
Весна медленно наступает: жителям Москвы рассказали о погоде на следующей неделе
На парковке в Москве прямо в руках рабочих взорвался баллон с пеной — видео
Один из крупнейших поставщиков сахара в России сообщил о росте оптовых цен на 78%
Волочкова вместе с дочерью не смогла ответить на элементарные школьные вопросы
Комментариев: 0