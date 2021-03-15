Комитет ВОЗ проведёт экстренное заседание по вакцине AstraZeneca

Специальный комитет ВОЗ по безопасности вакцин обсудит ситуацию с препаратом AstraZeneca на заседании, которое состоится уже завтра, 16 марта. Об этом заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, решение о приостановке применения AstraZeneca в ряде стран из-за риска тромбозов — это "рутинная практика", которая лишь доказывает, что "система надзора работает эффективно".