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Комитет ВОЗ проведёт экстренное заседание по вакцине AstraZeneca

При этом в самой организации назвали массовый отказ от препарата рутинной практикой, доказывающей, что "система надзора работает эффективно".

15 марта 2021, 17:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Специальный комитет ВОЗ по безопасности вакцин обсудит ситуацию с препаратом AstraZeneca на заседании, которое состоится уже завтра, 16 марта. Об этом заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, решение о приостановке применения AstraZeneca в ряде стран из-за риска тромбозов — это "рутинная практика", которая лишь доказывает, что "система надзора работает эффективно".

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"Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведёт встречу завтра (16 марта)", проинформировал Гебреисус.

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Напомним, что количество стран, в которых уже ограничили использование препарата AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении, приближается к 20. Последними такое решение приняли Германия, Франция и Италия. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств тому нет.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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