На парковке в Москве прямо в руках рабочих взорвался баллон с пеной — видео

Последствия взрыва баллона с пеной на парковке в Москве. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Как стало известно Лайфу, на многоуровневой парковке по улице Подвойского в Москве в руках рабочих взорвался баллон с пеной. Два человека получили ожоги лица, рук и тела.

Рабочие проводили утепление межклеточного пространства в локальном помещении на втором этаже. В какой-то момент один из баллонов по неизвестным причинам сдетонировал, начался пожар. На мужчинах обгорела одежда, сейчас их осматривают врачи скорой помощи.











Возгорание к настоящему моменту ликвидировано, помещение парковки сильно задымлено.

Ранее Лайф сообщал, что в результате пожара в квартире в центре Москвы погиб один человек. Возгорание произошло в жилом доме на Дмитровском шоссе.

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