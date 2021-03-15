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На парковке в Москве прямо в руках рабочих взорвался баллон с пеной — видео

Строители получили ожоги лица, тела и рук, сейчас им помогают врачи.

15 марта 2021, 17:05

Последствия взрыва баллона с пеной на парковке в Москве. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Как стало известно Лайфу, на многоуровневой парковке по улице Подвойского в Москве в руках рабочих взорвался баллон с пеной. Два человека получили ожоги лица, рук и тела.

Рабочие проводили утепление межклеточного пространства в локальном помещении на втором этаже. В какой-то момент один из баллонов по неизвестным причинам сдетонировал, начался пожар. На мужчинах обгорела одежда, сейчас их осматривают врачи скорой помощи.

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

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Выбитые стёкла, оплавившиеся полки: Лайф публикует фото из пункта выдачи Wildberries в КЧР, где произошёл взрыв

Выбитые стёкла, оплавившиеся полки: Лайф публикует фото из пункта выдачи Wildberries в КЧР, где произошёл взрыв

Возгорание к настоящему моменту ликвидировано, помещение парковки сильно задымлено.

Ранее Лайф сообщал, что в результате пожара в квартире в центре Москвы погиб один человек. Возгорание произошло в жилом доме на Дмитровском шоссе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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