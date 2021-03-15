На парковке в Москве прямо в руках рабочих взорвался баллон с пеной — видео
Строители получили ожоги лица, тела и рук, сейчас им помогают врачи.
Как стало известно Лайфу, на многоуровневой парковке по улице Подвойского в Москве в руках рабочих взорвался баллон с пеной. Два человека получили ожоги лица, рук и тела.
Рабочие проводили утепление межклеточного пространства в локальном помещении на втором этаже. В какой-то момент один из баллонов по неизвестным причинам сдетонировал, начался пожар. На мужчинах обгорела одежда, сейчас их осматривают врачи скорой помощи.
Выбитые стёкла, оплавившиеся полки: Лайф публикует фото из пункта выдачи Wildberries в КЧР, где произошёл взрыв
Возгорание к настоящему моменту ликвидировано, помещение парковки сильно задымлено.
Ранее Лайф сообщал, что в результате пожара в квартире в центре Москвы погиб один человек. Возгорание произошло в жилом доме на Дмитровском шоссе.
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