Трёхлетняя дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера начала учить русский язык

Трёхлетняя дочь российской супермодели Ирины Шейк и известного актёра Брэдли Купера Лея начала изучать русский язык. Об этом сообщила сама уроженка России во время прямого эфира в "Инстаграме".

Шейк рассказала, что девочка посещает курсы в одной из школ в США. Из-за пандемии занятия проходят в онлайн-формате. В неделю малышка посещает три урока по 30 минут, в конце которых получает домашнее задание. Любовь к русской культуре у дочери модель прививает и самостоятельно.

Стоит отметить, что Шейк и Купер считают, что их ребёнок должен знакомиться с культурами обоих родителей. Отметим, что 21 марта девочке исполнится четыре года.

Напомним, что модель и раньше говорила о том, что воспитывает дочь в русских традициях. Хоть они с девочкой и живут в Штатах, Шейк считает, что нужно помнить о своих корнях.

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