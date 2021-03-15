Трёхлетняя дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера начала учить русский язык
Девочка ходит на курсы в одной из американских школ.
Фото © ТАСС / AP
Трёхлетняя дочь российской супермодели Ирины Шейк и известного актёра Брэдли Купера Лея начала изучать русский язык. Об этом сообщила сама уроженка России во время прямого эфира в "Инстаграме".
Шейк рассказала, что девочка посещает курсы в одной из школ в США. Из-за пандемии занятия проходят в онлайн-формате. В неделю малышка посещает три урока по 30 минут, в конце которых получает домашнее задание. Любовь к русской культуре у дочери модель прививает и самостоятельно.
Стоит отметить, что Шейк и Купер считают, что их ребёнок должен знакомиться с культурами обоих родителей. Отметим, что 21 марта девочке исполнится четыре года.
Напомним, что модель и раньше говорила о том, что воспитывает дочь в русских традициях. Хоть они с девочкой и живут в Штатах, Шейк считает, что нужно помнить о своих корнях.
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