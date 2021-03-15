Навальный рассказал, чем его удивила покровская колония
Со слов оппозиционера, в стенах исправительного учреждения строго соблюдаются режим, устав и распорядок дня. Удаётся даже следовать запрету на мат и жаргонные слова.
Фото © Пресс-служба Мосгорсуда
Осуждённый блогер Алексей Навальный выложил пост в Instagram из ИК-2 в городе Покрове Владимирской области, где он отбывает наказание по делу "Ив Роше". Со слов оппозиционера, он ожидал от российских тюрем чего-то другого, но оказалось, что в стенах исправительного учреждения "все разговаривают вежливо и в каком-то смысле приветливо", и "никакого насилия и даже намёка на него" он пока не увидел.
"Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить", — написал в своём блоге Навальный.
По его словам, в покровской колонии строго соблюдаются режим, устав и распорядок дня. Удаётся даже следовать запрету на мат и жаргонные слова.
"Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело", — отметил оппозиционер.
Напомним, информация о перемещениях осуждённого оппозиционера держалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли.
В пятницу, 12 марта, адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове. И лишь сегодня всем окончательно стало ясно, что это Навальный.
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