Навальный рассказал, чем его удивила покровская колония

Осуждённый блогер Алексей Навальный выложил пост в Instagram из ИК-2 в городе Покрове Владимирской области, где он отбывает наказание по делу "Ив Роше". Со слов оппозиционера, он ожидал от российских тюрем чего-то другого, но оказалось, что в стенах исправительного учреждения "все разговаривают вежливо и в каком-то смысле приветливо", и "никакого насилия и даже намёка на него" он пока не увидел.