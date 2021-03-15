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Telegram впервые разместил облигации и привлёк на рынке $1 млрд

Их владельцы будут иметь возможность 10-процентной скидки на акции компании.

15 марта 2021, 16:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Группа мессенджера Telegram впервые вышла на рынок и разместила собственные облигации под 7% годовых, благодаря чему удалось привлечь один миллиард долларов. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что минимальный лот для участия составлял 500 тысяч долларов, а номинал одной бумаги — тысяча долларов. Облигации размещены до 2026 года, а первая выплата купона намечена на сентябрь.

Информацию о том, что Telegram Group удалось привлечь один миллиард долларов, подтверждает и Bloomberg.

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Telegram начал размещение облигаций с 9 марта. Одним из условий их выпуска было предоставление владельцам возможности конвертировать их в акции компании в случае проведения IPO с 10-процентным дисконтом к цене размещения.

Ранее Лайф сообщал, что благодаря выходу на IPO основатели торговой сети магазинов низких цен Fix Price Сергей Ломакин и Артём Хачатрян стали долларовыми миллиардерами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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