Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Крыму перед седьмой годовщиной референдума о воссоединении с Россией разрешили массовые мероприятия

Теперь можно проводить автопробеги, спортивные соревнования на воздухе, собрания и конференции.

15 марта 2021, 16:52

В Крыму в честь празднования седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией разрешили проведение массовых мероприятий. Соответствующие изменения в указ об ограничениях, введённых в связи с распространением коронавируса, внёс глава республики Сергей Аксёнов.

Как следует из документа, опубликованного на сайте регионального правительства, действие указа "О введении режима повышенной готовности" не распространяется на мероприятия в честь Дня Общекрымского референдума 2014 года и Дня воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, разрешены мероприятия всероссийского мотоклуба "Ночные волки" 18 марта в Симферополе и празднования, организуемые органами местного самоуправления.

Кроме того, запрет не распространяется на праздничные мото- и автопробеги, торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов, спортивные мероприятия на открытом воздухе, собрания и конференции. Однако участникам необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Путин назвал причину проведения референдума в Крыму в 2014 году

Путин назвал причину проведения референдума в Крыму в 2014 году

Основные праздничные мероприятия под девизом "Крымская весна — семь лет дома" запланированы на 16 и 18 марта.

Ранее Лайф сообщал, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского будет вести собственное телешоу, рассчитанное на жителей Крыма и Донбасса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пресс-секретарь Зеленского будет вести собственное телешоу, рассчитанное на жителей Крыма и Донбасса

сегодня в 16:13

Стоимость опреснительной установки в Крыму оценили в три миллиарда рублей

13 марта, 21:39

В Сочи горнолыжный сезон проводили огромными очередями на подъёмники, а позже его продлили

сегодня в 15:36

Один из крупнейших поставщиков сахара в России сообщил о росте оптовых цен на 78%

сегодня в 17:24

Волочкова вместе с дочерью не смогла ответить на элементарные школьные вопросы

сегодня в 17:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1