В Крыму перед седьмой годовщиной референдума о воссоединении с Россией разрешили массовые мероприятия

В Крыму в честь празднования седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией разрешили проведение массовых мероприятий. Соответствующие изменения в указ об ограничениях, введённых в связи с распространением коронавируса, внёс глава республики Сергей Аксёнов.

Как следует из документа, опубликованного на сайте регионального правительства, действие указа "О введении режима повышенной готовности" не распространяется на мероприятия в честь Дня Общекрымского референдума 2014 года и Дня воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, разрешены мероприятия всероссийского мотоклуба "Ночные волки" 18 марта в Симферополе и празднования, организуемые органами местного самоуправления.

Кроме того, запрет не распространяется на праздничные мото- и автопробеги, торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов, спортивные мероприятия на открытом воздухе, собрания и конференции. Однако участникам необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Основные праздничные мероприятия под девизом "Крымская весна — семь лет дома" запланированы на 16 и 18 марта.

Ранее Лайф сообщал, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского будет вести собственное телешоу, рассчитанное на жителей Крыма и Донбасса.

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