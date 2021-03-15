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Путин назначил Медведева своим замом в Совете по науке и образованию

Обязанности секретаря совета будет исполнять Андрей Фурсенко.

15 марта 2021, 16:31
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65134/photos/65336" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по науке и образованию. Его возглавляет глава государства. Заместителем председателя совета назначен Дмитрий Медведев. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Отметим, что помощником главы совета назначен Андрей Фурсенко. В составе — ректоры институтов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, помощник президента Максим Орешкин, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и другие.

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Напомним, в начале февраля президент обсудил с министрами и учёными будущее отечественной науки. В ходе заседания Совета по науке и образованию Владимир Путин запустил мощнейший в мире нейтронный реактор, разобрался с зарплатами конкретных учёных и призвал изменить подходы к финансированию науки.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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