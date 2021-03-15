Путин назначил Медведева своим замом в Совете по науке и образованию

Российский лидер Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по науке и образованию. Его возглавляет глава государства. Заместителем председателя совета назначен Дмитрий Медведев. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Отметим, что помощником главы совета назначен Андрей Фурсенко. В составе — ректоры институтов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, помощник президента Максим Орешкин, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и другие.