Путин назначил Медведева своим замом в Совете по науке и образованию
Обязанности секретаря совета будет исполнять Андрей Фурсенко.
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Российский лидер Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по науке и образованию. Его возглавляет глава государства. Заместителем председателя совета назначен Дмитрий Медведев. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
Отметим, что помощником главы совета назначен Андрей Фурсенко. В составе — ректоры институтов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, помощник президента Максим Орешкин, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и другие.
Напомним, в начале февраля президент обсудил с министрами и учёными будущее отечественной науки. В ходе заседания Совета по науке и образованию Владимир Путин запустил мощнейший в мире нейтронный реактор, разобрался с зарплатами конкретных учёных и призвал изменить подходы к финансированию науки.
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