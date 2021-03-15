Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что заразилась коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке".

"Сегодня день, когда я присоединяюсь к тысячам эстонцев, получивших положительный результат теста на коронавирус", — отметила глава эстонского правительства.

Премьер заметила, что не ожидала положительного результата теста на ковид, у неё лишь немного поднялась температура. Анализ она решила сдать для успокоения совести и для защиты окружающих.

"Ещё одно подтверждение тому, какой коварный этот вирус. И все мы должны быть начеку, чтобы предотвратить распространение вируса", — сказала Каллас.

Она поведала, что не знает, где могла подхватить инфекцию, ведь до минувшего четверга десять дней находилась на самоизоляции, после чего сдала тест на ковид, который оказался отрицательным. Каллас подчеркнула, что уведомила о результате теста людей, с которыми в последнее время контактировала. По её словам, таких граждан немного, поскольку большинство коллег работали удалённо. В данный момент премьер Эстонии находится дома, но при этом продолжает выполнять свои обязанности.

Как сообщалось ранее, в Латвии обнаружен новый вариант коронавируса из Уганды.

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