Путин наградил главу компании-производителя антиковидного "Арепливира"
Лекарство поступило в продажу в сентябре прошлого года по цене около 12 тысяч за упаковку.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова председателя совета директоров ГК "Промомед" Петра Белого. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"За заслуги в области производства лекарственных препаратов наградить орденом Пирогова Белого Петра Александровича — председателя совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Промомед", город Москва", — гласит указ.
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Как ранее сообщал Лайф, "Арепливир" поступил для продажи в аптеки страны в сентябре по цене 12 320 рублей. Высокую стоимость объясняли тогда большим спросом и эпидемиологической обстановкой. Однако звучали мнения, что препарат продаётся в России по очень завышенной цене. Но представитель фармкомпании-разработчика "Промомед" заявлял, что препарат стоит ровно столько, сколько он стоит.
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