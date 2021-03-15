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Путин наградил главу компании-производителя антиковидного "Арепливира"

Лекарство поступило в продажу в сентябре прошлого года по цене около 12 тысяч за упаковку.

15 марта 2021, 19:19
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова председателя совета директоров ГК "Промомед" Петра Белого. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"За заслуги в области производства лекарственных препаратов наградить орденом Пирогова Белого Петра Александровича — председателя совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Промомед", город Москва", — гласит указ.

Москвич в страхе перед коронавирусом выпил 30 таблеток "Арепливира" за раз. Но всё равно оказался в больнице

Москвич в страхе перед коронавирусом выпил 30 таблеток "Арепливира" за раз. Но всё равно оказался в больнице

Как ранее сообщал Лайф, "Арепливир" поступил для продажи в аптеки страны в сентябре по цене 12 320 рублей. Высокую стоимость объясняли тогда большим спросом и эпидемиологической обстановкой. Однако звучали мнения, что препарат продаётся в России по очень завышенной цене. Но представитель фармкомпании-разработчика "Промомед" заявлял, что препарат стоит ровно столько, сколько он стоит.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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