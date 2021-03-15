Путин наградил главу компании-производителя антиковидного "Арепливира"

Москвич в страхе перед коронавирусом выпил 30 таблеток "Арепливира" за раз. Но всё равно оказался в больнице

Как ранее сообщал Лайф, "Арепливир" поступил для продажи в аптеки страны в сентябре по цене 12 320 рублей. Высокую стоимость объясняли тогда большим спросом и эпидемиологической обстановкой. Однако звучали мнения, что препарат продаётся в России по очень завышенной цене. Но представитель фармкомпании-разработчика "Промомед" заявлял, что препарат стоит ровно столько, сколько он стоит.