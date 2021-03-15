Жуткие "кладбища" птиц напугали жителей дачных посёлков под Курском — видео

Мешки с мёртвыми птицами нашли на свалках в дачных посёлках под Курском. Видео © LIFE

Жуткие "кладбища" птиц обнаружили дачники в Курской области. Местные жители забили тревогу, поскольку опасаются, что пернатые массово погибли от какой-то болезни и могут быть заразны.

Как стало известно Лайфу, стихийная свалка образовалась возле садового товарищества "Лесок", которое расположено неподалёку от посёлка Северный. На днях местные жители увидели страшную картину — неизвестные выбросили мешки с десятками трупов пернатых на ту самую свалку.

"Этот несанкционированный мусорный полигон находится с апреля 2019 года на особом контроле у Комитета природопользования. За три года мы видим, что никаких действий сделано не было, а только, наоборот, — мусор всё подвозят к нам и подвозят", — рассказал Лайфу один из местных дачников.

Добавим, что после того, как жители садового товарищества "Лесок" забили тревогу, ещё одно "кладбище" мёртвых птиц обнаружили в соседнем посёлке Биолог. Сейчас в деле разбираются полицейские и ветеринарная служба. Как пояснил Лайфу директор МКУ "Инспекция муниципального нежилого фонда" Евгений Шандрин, на данный момент уже взяты необходимые пробы, остаётся дождаться результатов анализов.

Ранее Лайф писал, что в Уфе волонтёры нашли приют-концлагерь, где собак кормят гнилой рыбой и трупами других псов. На территории царят антисанитария и хаос. Общественники попытались призвать к ответственности халатное и некомпетентное руководство.

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