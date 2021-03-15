Жуткие "кладбища" птиц напугали жителей дачных посёлков под Курском — видео
В деле уже разбираются полицейские и ветеринарная служба.
Мешки с мёртвыми птицами нашли на свалках в дачных посёлках под Курском. Видео © LIFE
Жуткие "кладбища" птиц обнаружили дачники в Курской области. Местные жители забили тревогу, поскольку опасаются, что пернатые массово погибли от какой-то болезни и могут быть заразны.
"Целое кладбище": Жителей Кубани напугала массовая гибель дельфинов и птиц на побережье Чёрного моря — видео
Как стало известно Лайфу, стихийная свалка образовалась возле садового товарищества "Лесок", которое расположено неподалёку от посёлка Северный. На днях местные жители увидели страшную картину — неизвестные выбросили мешки с десятками трупов пернатых на ту самую свалку.
"Этот несанкционированный мусорный полигон находится с апреля 2019 года на особом контроле у Комитета природопользования. За три года мы видим, что никаких действий сделано не было, а только, наоборот, — мусор всё подвозят к нам и подвозят", — рассказал Лайфу один из местных дачников.
Добавим, что после того, как жители садового товарищества "Лесок" забили тревогу, ещё одно "кладбище" мёртвых птиц обнаружили в соседнем посёлке Биолог. Сейчас в деле разбираются полицейские и ветеринарная служба. Как пояснил Лайфу директор МКУ "Инспекция муниципального нежилого фонда" Евгений Шандрин, на данный момент уже взяты необходимые пробы, остаётся дождаться результатов анализов.
Ранее Лайф писал, что в Уфе волонтёры нашли приют-концлагерь, где собак кормят гнилой рыбой и трупами других псов. На территории царят антисанитария и хаос. Общественники попытались призвать к ответственности халатное и некомпетентное руководство.
Выбор редакции
"Из удобств — только свет". В Курской области мать-одиночка 22 года живёт в холодном подвале — видео
В Госдуме солидарны с отказом от идеи рекультивации мусорных полигонов за счёт населения
В Крыму на случай засушливых периодов создали два водовода
На северо-востоке Москвы на двухлетнего ребёнка напала собака
Тимошенко заявила о готовности создать коалицию со "Слугой народа" Зеленского
Комментариев: 0