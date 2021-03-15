В России может появиться банк данных экстремистских материалов

Проект закона уже направлен в нижнюю палату парламента.

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о создании государственной информационной системы — специального банка данных экстремистских материалов. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Стоит отметить, что изменения предлагаются в статью 13 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Как утверждается в пояснительной записке, по нынешнему законодательству Минюст по решению суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение 30 дней вносит сведения о них в федеральный список таких материалов.

"Проектом федерального закона... предусматривается создание государственной информационной системы — специализированного информационного банка данных экстремистских материалов", — сказано в документе.

Добавим, что такой банк данных создаётся для "обеспечения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности", и организации профилактических мероприятий.

Оператором системы, вероятнее всего, выступит именно Минюст. Ведомство будет утверждать порядок ведения и использования банка данных. Согласно пояснительной записке, закон должен вступить в силу в течение года с момента его официального опубликования, это связано с необходимостью разработки специального приказа Минюста и введения такого банка данных в эксплуатацию.