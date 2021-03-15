Новак рассказал, когда в России заработает скорректированный механизм нефтяного демпфера

Скорректированный механизм нефтяного демпфера может заработать в России с 1 мая. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит пресс-служба кабмина.

"Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки", — отметил вице-премьер.

Вопрос уже проработали члены правительства, теперь Минфин готовит законопроект. Как ожидается, механизм позволит сохранить маржинальность в рознице и стабильность цен на заправках.

Экс-глава Минэнерго указал, что топливные компании добросовестно исполняют взятые на себя поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами. Новак добавил, что решение увеличить запасы топлива ослабило давление на оптовый рынок нефтепродуктов и поможет дальнейшему накоплению запасов. В России по отношению к февралю они выросли на 35%.

Лайф рассказывал, что бензин на московских АЗС дорожает уже четвёртый месяц подряд. К настоящему моменту рост цен составил около двух-трёх процентов. Так, например, за период с 9 по 15 марта больше всех подорожал бензин марки АИ-98 — на девять копеек, до 55,92 рубля за литр. На минувшей неделе по сравнению с предыдущей стоимость бензина АИ-92 выросла на семь копеек — до 44,81 рубля за литр. А за такой же объём АИ-95 придётся отдать 49,38 рубля. Подорожало и дизтопливо, литр которого на сегодняшний день стоит уже почти 49 рублей.

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