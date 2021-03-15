В Сан-Диего автомобиль протаранил пешеходов, три человека погибли
Ещё несколько получили серьёзные травмы.
Видео © Twitter / nbcsandiego, NedaNews8
По меньшей мере девять человек получили серьёзные травмы при наезде автомобиля на пешеходов в калифорнийском Сан-Диего, трое из них скончались. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Инцидент произошёл у здания колледжа. По словам шефа полиции города Дэвида Нислейта, за рулём авто находился 71-летний мужчина, его уже задержали. По предварительной информации, он пьян.
Фото © Twitter / JackieCreaTV
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, в частности полицейские, врачи скорой и пожарные. Обстоятельства трагедии выясняются.
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