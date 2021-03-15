Приревновала возлюбленного и начала истерить: Лайф узнал, что предшествовало смерти выпавшей из окна школьницы

Смерти 14-летней школьницы в Москве, тело которой обнаружили на козырьке магазина со следами собачьих укусов, вероятно, предшествовала истерика на почве ревности. Агрессивное поведение девочки могло разозлить собак, из-за чего они напали на погибшую. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, школьница была влюблена в знакомого, у которого осталась ночевать в роковой вечер. Парень провёл несколько часов с девочкой, а позже она сообщила, что ей якобы некуда идти, и попросилась переночевать. Несмотря на запрет родителей, молодой человек решил приютить девочку, так как взрослых в эту ночь не должно было быть дома. Когда школьница уснула, мальчику написали две подруги и позвали гулять. Он оставил записку о том, куда и с кем ушёл, и покинул квартиру, при этом закрыв двух стаффордширских терьеров в другой комнате, уточняет источник.

Предварительно, школьница проснулась среди ночи и, увидев сообщение от возлюбленного, сильно его приревновала, из-за чего впала в истеричное состояние. Вероятно, погибшая стала швырять вещи (в квартире были разбросаны книги, пульты, телефон), чем разозлила собак, которые агрессивно отреагировали на подобное поведение. А после девочка выпала из окна.

Когда парень вернулся с прогулки, то встретил соседа, который сообщил, что в его квартире что-то происходит: доносятся крики и лают собаки. Забежав домой, молодой человек увидел бардак. Он выглянул в окно и заметил тело девочки на козырьке.

Как стало известно Лайфу, отношения между погибшей и её матерью были натянутыми, из-за чего школьница часто уходила из дома. Женщина какое-то время пила, а в 2019 году её привлекли к ответственности за избиение дочери. Она также отправляла девочку в Центр содействия семейному воспитанию на полгода. Женщина не интересовалась жизнью подростка. Сообщается, что девочка жила с отчимом, которого называла папой.

Напомним, тело 14‑летней девочки со следами укусов собак нашли накануне под окнами многоэтажки в Москве. В роковую ночь школьница пришла к своему 15-летнему знакомому, подростки находились в квартире с двумя стаффордширскими терьерами. В свою очередь, отец мальчика, он же и владелец псов, не нашёл связи между укусами его собак и гибелью школьницы. По его словам, животные никогда не нападали на людей, даже если следы на теле погибшей — это действительно укусы, непонятно, почему она бросилась к окну, а не выбежала в подъезд, ведь дверь была открыта. Лайф узнал причины смерти школьницы.

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