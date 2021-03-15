Один из крупнейших поставщиков сахара в России сообщил о росте оптовых цен на 78%

Один из крупнейших производителей и поставщиков сахара в России — "Русагро" — сообщил о росте цен в четвёртом квартале 2020 года на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом говорится в отчёте группы.

Отмечается, что оптовая цена за год повысилась с 21,9 рубля за один килограмм до 39,2. В среднем за 2020-й сахар подорожал на 7% — с 27,5 до 29,5 рубля за один килограмм. В четвёртом квартале продажи в натуральном выражении рухнули на 52%. В результате чего выручка корпорации за этот период упала на 12%.

Среди причин называются небольшой урожай сахарной свёклы и пандемия коронавируса.

Напомним, в конце 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, ретейлеры и производители договорились о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые будут действовать первый квартал 2021 года. При этом 1 марта в Минпромторге сообщили, что продлевать соглашение не планируется.

Ранее Лайф собрал потребительские корзины в "Пятёрочке", "Перекрёстке" и "Ашане" из продуктов, которые продаются под собственными торговыми марками ретейлеров, и выяснил, как изменилась стоимость продуктов. Цены большинства товаров по сравнению с февралём стали выше.

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