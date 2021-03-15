Волочкова вместе с дочерью не смогла ответить на элементарные школьные вопросы
Однако балерине всё же удалось немного реабилитироваться: она назвала число томов "Войны и мира".
Известная балерина Анастасия Волочкова показала, что забыла все школьные знания в области литературы. Вместе со своей 15-летней дочерью Ариадной звезда не смогла ответить на пару несложных вопросов.
Волочкова стала одной из героинь нового выпуска программы телеканала НТВ "Звёзды сошлись" про детей-подростков. В какой-то момент ведущие решили проверить артистку и попросили назвать имя героини пьесы Александра Островского "Гроза". Волочкова не знала ответа на вопрос, а дочь ей тоже не помогла, заметив, что ещё не проходила это произведение.
Следующий вопрос был о профессии писателя Антона Чехова. Волочкова также не смогла выбрать из четырёх представленных вариантов врачей разных специальностей.
"Ни то, ни другое, ни третье и не четвёртое, он был писателем", — заявила балерина.
Как и в первый раз, на помощь Волочковой пришла Нонна Гришаева, напомнив, что Чехов был санитарным врачом.
Но немного реабилитироваться Волочкова смогла благодаря последнему вопросу о количестве томов в романе Льва Толстого "Война и мир". Она уточнила, что их было четыре.
А ранее Волочкова открыто рассказала о тяжёлой болезни отца, который уже 12 лет не говорит из-за перенесённого инсульта. Балерина и светская львица опубликовала снимок с родителями.
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