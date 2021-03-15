А началось всё с коляски: жители Владимира устроили массовую драку в переполненном автобусе — видео

Во Владимире пассажиры автобуса устроили массовую драку прямо в салоне транспортного средства. Конфликт на кулаках сопровождался и словесной перепалкой с нецензурной бранью. Видео происшествия опубликовали в соцсетях. Как рассказал один из очевидцев, причиной потасовки стала вошедшая в заполненный салон пара с ребёнком в коляске.

Инцидент произошёл 14 марта. На кадрах видно, что автобус стоит на одной из остановок с открытой дверью. Вероятно, водитель сделал это в надежде, что разборки прекратятся или хотя бы продолжатся на улице. Салон автобуса при этом переполнен, а участники драки бьют друг друга кулаками и ногами, не боясь задеть других пассажиров. Кроме того, до конца остаётся непонятным, сколько именно людей были втянуты в конфликт.