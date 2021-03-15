Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

А началось всё с коляски: жители Владимира устроили массовую драку в переполненном автобусе — видео

Конфликт сопровождался нецензурной бранью.

15 марта 2021, 17:45

Во Владимире в автобусе произошла массовая драка. Видео © "ВКонтакте" / "Ковровград"

Во Владимире пассажиры автобуса устроили массовую драку прямо в салоне транспортного средства. Конфликт на кулаках сопровождался и словесной перепалкой с нецензурной бранью. Видео происшествия опубликовали в соцсетях. Как рассказал один из очевидцев, причиной потасовки стала вошедшая в заполненный салон пара с ребёнком в коляске.

Инцидент произошёл 14 марта. На кадрах видно, что автобус стоит на одной из остановок с открытой дверью. Вероятно, водитель сделал это в надежде, что разборки прекратятся или хотя бы продолжатся на улице. Салон автобуса при этом переполнен, а участники драки бьют друг друга кулаками и ногами, не боясь задеть других пассажиров. Кроме того, до конца остаётся непонятным, сколько именно людей были втянуты в конфликт.

На сотрудниц дежурной части возбудили дело о халатности в связи с убийством кемеровчанки Веры Пехтелевой

На сотрудниц дежурной части возбудили дело о халатности в связи с убийством кемеровчанки Веры Пехтелевой

Правоохранители проверяют информацию о массовой драке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине журналистки подрались в здании суда из-за вопроса о домашнем насилии. В женскую драку пришлось вмешаться местным стражам порядка.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1