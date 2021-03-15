А началось всё с коляски: жители Владимира устроили массовую драку в переполненном автобусе — видео
Конфликт сопровождался нецензурной бранью.
Во Владимире в автобусе произошла массовая драка. Видео © "ВКонтакте" / "Ковровград"
Во Владимире пассажиры автобуса устроили массовую драку прямо в салоне транспортного средства. Конфликт на кулаках сопровождался и словесной перепалкой с нецензурной бранью. Видео происшествия опубликовали в соцсетях. Как рассказал один из очевидцев, причиной потасовки стала вошедшая в заполненный салон пара с ребёнком в коляске.
Инцидент произошёл 14 марта. На кадрах видно, что автобус стоит на одной из остановок с открытой дверью. Вероятно, водитель сделал это в надежде, что разборки прекратятся или хотя бы продолжатся на улице. Салон автобуса при этом переполнен, а участники драки бьют друг друга кулаками и ногами, не боясь задеть других пассажиров. Кроме того, до конца остаётся непонятным, сколько именно людей были втянуты в конфликт.
На сотрудниц дежурной части возбудили дело о халатности в связи с убийством кемеровчанки Веры Пехтелевой
Правоохранители проверяют информацию о массовой драке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине журналистки подрались в здании суда из-за вопроса о домашнем насилии. В женскую драку пришлось вмешаться местным стражам порядка.
Выбор редакции
Навальный рассказал, чем его удивила покровская колония
Жестокое избиение футболиста юношеской команды "Локомотива" попало на камеру
В Крыму перед седьмой годовщиной референдума о воссоединении с Россией разрешили массовые мероприятия
В Крыму на случай засушливых периодов создали два водовода
В России может появиться банк данных экстремистских материалов
Комментариев: 0